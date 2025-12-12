Wszystkie rodziny ze Szlachetnej Paczki w regionie otrzymają pomoc

Duży sukces - i wolontariuszy, i darczyńców. Wszystkie rodziny ze Szlachetnej Paczki z Zachodniopomorskiego znalazły swoich darczyńców.

W tegorocznej edycji do akcji w regionie zgłosiło się prawie 600 rodzin. Jeszcze w ubiegłym tygodniu 200 z nich nie miało swoich darczyńców - mówi Natalia Szefler, koordynatorka regionalna Szlachetnej Paczki.- Te ostatnie siedem dni były ciężkim tygodniem, bo jeszcze walczyliśmy o myślę, że około 200 rodzin w całym województwie. I tak naprawdę ci darczyńcy zjawili się właśnie teraz w tym tygodniu, także wszystkie rodziny otrzymają pomoc - mówi Szefler.Przed nami weekend pełen wyzwań, wzruszeń i niesienia dobra - dodaje Szefler.- Teraz czeka nas trudny, a zarazem piękny weekend cudów, który w wielu rejonach rozpoczyna się w piątek. Darczyńcy będą przyjeżdżać, zostawiać u nas na magazynie paczki dla odpowiedniej rodziny, a w cały weekend to wolontariusze będą prężnie działać, żeby te paczki dostarczyć pod właściwy adres - mówi koordynatorka regionalna.Szlachetna Paczka jest w tym roku organizowana po raz 25. W całej Polsce zgłosiło się do niej ponad 19 tysięcy rodzin.