Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Wszystkie rodziny ze Szlachetnej Paczki w regionie otrzymają pomoc

Region Weronika Łyczywek

Szlachetna Paczka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szlachetna Paczka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Duży sukces - i wolontariuszy, i darczyńców. Wszystkie rodziny ze Szlachetnej Paczki z Zachodniopomorskiego znalazły swoich darczyńców.
W tegorocznej edycji do akcji w regionie zgłosiło się prawie 600 rodzin. Jeszcze w ubiegłym tygodniu 200 z nich nie miało swoich darczyńców - mówi Natalia Szefler, koordynatorka regionalna Szlachetnej Paczki.

- Te ostatnie siedem dni były ciężkim tygodniem, bo jeszcze walczyliśmy o myślę, że około 200 rodzin w całym województwie. I tak naprawdę ci darczyńcy zjawili się właśnie teraz w tym tygodniu, także wszystkie rodziny otrzymają pomoc - mówi Szefler.

Przed nami weekend pełen wyzwań, wzruszeń i niesienia dobra - dodaje Szefler.

- Teraz czeka nas trudny, a zarazem piękny weekend cudów, który w wielu rejonach rozpoczyna się w piątek. Darczyńcy będą przyjeżdżać, zostawiać u nas na magazynie paczki dla odpowiedniej rodziny, a w cały weekend to wolontariusze będą prężnie działać, żeby te paczki dostarczyć pod właściwy adres - mówi koordynatorka regionalna.

Szlachetna Paczka jest w tym roku organizowana po raz 25. W całej Polsce zgłosiło się do niej ponad 19 tysięcy rodzin.

Edycja tekstu: Michał Król
Jeszcze w ubiegłym tygodniu 200 z nich nie miało swoich darczyńców - mówi Natalia Szefler, koordynatorka regionalna Szlachetnej Paczki.
Przed nami weekend pełen wyzwań, wzruszeń i niesienia dobra - dodaje Szefler.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej Hanza Tower
    (od 08 grudnia oglądane 35973 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od 09 grudnia oglądane 10220 razy)
  3. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3488 razy)
  4. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od 08 grudnia oglądane 3366 razy)
  5. Zapraszamy na reportaż "Bareja by tego nie wymyślił" o sytuacji w szczecińskim Aeroklubie
    (od 09 grudnia oglądane 3159 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pęka blok przy ul. Hożej. Obawy lokatorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radio Szczecin zaskoczyło drogowców... tortami! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińscy żołnierze NATO z misją od św. Mikołaja [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radiowe torty dotarły do szczecińskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty