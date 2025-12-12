Na mapie Szczecina pojawiło się nowe miejsce aktywnego spędzania czasu dla osób starszych. Ruszyła rekrutacja do Dziennego Domu "Senior+" przy ulicy Krasińskiego.

Edycja tekstu: Michał Król

Z jego usług skorzystać mogą osoby po 60. roku życia, które z powodu wieku lub choroby potrzebują wsparcia - mówi Maciej Homis, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej.- Seniorzy z naszego miasta mogą znaleźć bezpieczną przystań i miejsce, w którym aktywnie i ciekawie spędzą czas w ciągu dnia. To daje ich rodzinom i opiekunom możliwość w tym czasie spokojnego pójścia do pracy, wiedząc, że taka osoba starsza jest dobrze zaopiekowana - mówi Homis.W nowej placówce nie zabraknie warsztatów i zajęć aktywizujących - dodaje rzecznik.- Zajęcia ruchowe, aktywizujące, różnego rodzaju terapie manualne, ale też takie placówki odwiedzają różnego rodzaju goście. Osoby, które albo przyjdą do takiej placówki z ciekawym wykładem, albo przeprowadzają zajęcia - mówi Homis.Placówka oferuje 20 miejsc. Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Instytucjonalnej Pomocy Społecznej przy ulicy Starzyńskiego.