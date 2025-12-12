Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Podejrzani o "wypranie" około 400 tysięcy złotych

Region Krzysztof Cichocki

Fot. KMP w Szczecinie
Fot. KMP w Szczecinie
Policjanci ze Szczecina zatrzymali grupę mężczyzn podejrzanych o "wypranie" ok. 400 tys. złotych.
Jak ustaliły służby, 38-letni mieszkaniec miasta wraz z 22-letnim obcokrajowcem zakładał fikcyjne firmy i konta bankowe, wykorzystując dane innych osób, by ukryć pochodzenie pieniędzy.

Podczas zatrzymań funkcjonariusze zabezpieczyli także środki odurzające należące do młodszego współsprawcy. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu na trzy miesiące.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

