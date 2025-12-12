Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Bez prawka, pod wpływem za kółkiem

Region Krzysztof Cichocki

Mat. KPP Goleniów
Mat. KPP Goleniów
Funkcjonariusze z Goleniowa zatrzymali 40-letniego kierowcę, który prowadził samochód bez prawa jazdy, pod wpływem środków odurzających i z tablicami pochodzącymi z innego pojazdu.
Kontrola wykazała, że samochód nie był zarejestrowany i nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. Dodatkowo, badanie narkotestem potwierdziło obecność narkotyków w organizmie kierowcy, tłumacząc jego nerwowe zachowanie podczas kontroli. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

