Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W świetlicy Stoczni Szczecińskiej odbędzie się wernisaż wystawy o głodowym proteście milicjantów z początku stanu wojennego.
- Będzie można zobaczyć stroje milicjantów, ale też stroje stoczniowców. Niedawno postawiliśmy na dziedzińcu pojazd wojskowy typu BRDM. Był wykorzystywany do pacyfikacji. Trzeba też pamiętać, że świetlica jest jednym wielkim artefaktem, jest miejscem, w którym doszło do tych wszystkich wydarzeń - mówi kierownik działu wystaw stałych w Centrum Solidarności „Stocznia” Paweł Domański.

- Wśród eksponatów są m.in. skrzynka na datki dla protestujących czy cenne dokumenty z teczki Andrzeja Milczanowskiego - mówi kierownik działu wystaw stałych Paweł Domański. - Pozostaje nam przygotować oprawę świetlną, która jest bardzo ważna ze względu na godzinę rozpoczęcia tej wystawy, tego wernisażu. Chcemy, żeby ta opowieść przenosiła uczestników tego wydarzenia w czasie i żeby odmalowała te emocje, które wtedy mogły panować przed tym budynkiem.

W wernisażu „Grudzień, czyli represje po szczecińsku” wezmą udział świadkowie tamtych wydarzeń. Początek o godzinie 23 ma symboliczny wymiar. Stan wojenny rozpoczął się około 23:30 w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mówi kierownik działu wystaw stałych w Centrum Solidarności „Stocznia” Paweł Domański.
- Wśród eksponatów są m.in. skrzynka na datki dla protestujących czy cenne dokumenty z teczki Andrzeja Milczanowskiego - mówi kierownik działu wystaw stałych Paweł Domański.
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej Hanza Tower
    (od 08 grudnia oglądane 36252 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od 09 grudnia oglądane 10346 razy)
  3. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3554 razy)
  4. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od 08 grudnia oglądane 3393 razy)
  5. Zapraszamy na reportaż "Bareja by tego nie wymyślił" o sytuacji w szczecińskim Aeroklubie
    (od 09 grudnia oglądane 3239 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Centrum Adopcyjne Gryzoni zablokowało adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rolnicy: jeżeli nie stanie się nic pozytywnego, protesty będą zaostrzone [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pęka blok przy ul. Hożej. Obawy lokatorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radio Szczecin zaskoczyło drogowców... tortami! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińscy żołnierze NATO z misją od św. Mikołaja [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radiowe torty dotarły do szczecińskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty