To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce

W świetlicy Stoczni Szczecińskiej odbędzie się wernisaż wystawy o głodowym proteście milicjantów z początku stanu wojennego.

- Będzie można zobaczyć stroje milicjantów, ale też stroje stoczniowców. Niedawno postawiliśmy na dziedzińcu pojazd wojskowy typu BRDM. Był wykorzystywany do pacyfikacji. Trzeba też pamiętać, że świetlica jest jednym wielkim artefaktem, jest miejscem, w którym doszło do tych wszystkich wydarzeń - mówi kierownik działu wystaw stałych w Centrum Solidarności „Stocznia” Paweł Domański.





- Wśród eksponatów są m.in. skrzynka na datki dla protestujących czy cenne dokumenty z teczki Andrzeja Milczanowskiego - mówi kierownik działu wystaw stałych Paweł Domański. - Pozostaje nam przygotować oprawę świetlną, która jest bardzo ważna ze względu na godzinę rozpoczęcia tej wystawy, tego wernisażu. Chcemy, żeby ta opowieść przenosiła uczestników tego wydarzenia w czasie i żeby odmalowała te emocje, które wtedy mogły panować przed tym budynkiem.

W wernisażu „Grudzień, czyli represje po szczecińsku” wezmą udział świadkowie tamtych wydarzeń. Początek o godzinie 23 ma symboliczny wymiar. Stan wojenny rozpoczął się około 23:30 w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku.