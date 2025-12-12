Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"To jeden z najlepszych wyników w Polsce"

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ponad 70 przeszczepów nerek, prawie 80 wątroby i cztery - płuc. Tyle w ubiegłym roku wykonano w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.
- To jeden z najlepszych wyników w Polsce - powiedziała dr Marta Gryczman, nefrolog, transplantolog, specjalistka chorób wewnętrznych. Dlatego tak ważne jest, żeby świadomość o transplantacji ciągle zwiększać. - Bardzo dużo osób choruje na choroby nerek, w ogóle na inne choroby również, które czasami wymagają transplantacji i tak naprawdę wszystkim nam się wydaje, że ten temat nas nie dotyczy, a może to dotknąć każdego w każdym momencie życia i trzeba być przygotowanym i mieć świadomość.

Zwiększać tę świadomość ma kampania edukacyjna o dawstwie narządów „Drugie życie”. W piątek w Szczecinie ruszyła jej 18. edycja.

- Ludzie nadal bardzo mało o tym wiedzą - przekonywał dr Jacek Zawierucha, prezes Fresenius Medical Care, organizator akcji. - Nie ma takich sytuacji, żeby ona była w stuprocentowa. Ja myślę, że ona się podnosi, to na pewno. Natomiast cały czas jest za niska. My to obserwujemy prowadząc 18. edycję kampanii w Wielkopolsce. W Szczecinie jesteśmy po raz pierwszy.

W ramach inauguracji kampanii uczniowie II LO w Szczecinie otrzymali oświadczenia woli, które mają być pretekstem do rozmowy o transplantacji.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- To jeden z najlepszych wyników w Polsce - powiedziała dr Marta Gryczman, nefrolog, transplantolog, specjalistka chorób wewnętrznych. Dlatego tak ważne jest, żeby świadomość o transplantacji ciągle zwiększać.
- Ludzie nadal bardzo mało o tym wiedzą - przekonywał dr Jacek Zawierucha, prezes Fresenius Medical Care, organizator akcji.
Relacja Anny Klimczyk z programu "Tematy i Muzyka".

