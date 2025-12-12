"Aktywny Rodzic" w Zachodniopomorskiem. 22 tysiące osób skorzystało

Siedziba ZUS w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Blisko 22 tys. dzieci w Zachodniopomorskiem skorzystało z programu "Aktywny Rodzic".

Jak podaje ZUS, dane dotyczą okresu od stycznia do października tego roku.



- W tym okresie rodzice w województwie zachodniopomorskim przesłali 17700 wniosków, najwięcej o świadczenie "Aktywny w żłobku", bo 7200 - mówi rzecznik regionalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Karol Jagielski.



W całym kraju z programu skorzystało już blisko 580 tys. maluchów.



