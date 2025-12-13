Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"5 x teraz" - zdjęcia gigantycznym aparatem w Szczecinie

Region Julia Nowicka

Mat. Punkt sąsiedzki “u Krysi”
Wielki aparat spoglądający obiektywem na ulicę Bałuki w Szczecinie. W ramach projektu "5 x teraz". Punkt sąsiedzki "u Krysi" stanie się gigantyczną kamerą analogową, która wykona pięć zdjęć o wymiarach metr na metr - tłumaczy pomysłodawca projektu Paweł Kula.
- Żeby zbudować aparat potrzebujemy jakiejś światłoszczelnej, ciemnej przestrzeni i obiektywu. Tutaj właśnie ta przestrzeń "u Krysi", właściwie głównie ta witryna, ta przestrzeń za witryną będzie zasłonięta, czyli będzie po prostu zaciemniona. Już tam nie będzie szkła, tylko będzie po prostu jakaś tektura. Tam będzie zupełnie czarno i tam będzie wstawiona soczewka - mówi Kula.

Żeby zapozować do zdjęcia trzeba odwiedzić punkt sąsiedzki "u Krysi". Zdjęcia będą robione co pół godziny od 11 do 13.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
