Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

„Choinkobranie” w nadleśnictwie Gryfino - można kupić choinkę prosto z lasu

Region Weronika Łyczywek

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Rusza „Choinkobranie” w nadleśnictwie Gryfino. To akcja leśników, którzy zachęcają do zakupu choinki prosto z lasu. Dzięki niej rodziny mogą przyjechać na plantację i wspólnie wybrać drzewko świąteczne, samodzielnie je ściąć i poczuć magię świąt przy ognisku.
- To świąteczna zabawa i przygoda dla całej rodziny - podkreśla rzeczniczka regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jolanta Sojka. - Bo choinkę musicie Państwo znaleźć sami wśród wielu rosnących na plantacji i sami pozyskać. My gwarantujemy siatkę do zapakowania takiej choinki. Na naszej plantacji znajdziecie Państwo drzewka takie mniej więcej 1,82 m i wyższe.

Jednocześnie leśnicy przypominają o zakazie wycinania drzewek na własną rękę w lesie i prowadzonej Akcji Choinka - mówi Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.

- W ramach której, Straż Leśna we współpracy m.in. z policją patroluje intensywnie tereny leśne pod kątem kradzieży drzewek, ale również nielegalnego pozyskania drewna czy kłusownictwa - mówi Kmiecińska.

Drzewko będzie można znaleźć i wyciąć od godz. 11 do 14 na plantacji choinkowej w Glinnej. Kolejna "Choinkobranie" zaplanowane jest na 20 grudnia.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- To świąteczna zabawa i przygoda dla całej rodziny - podkreśla rzeczniczka regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jolanta Sojka.
Jednocześnie leśnicy przypominają o zakazie wycinania drzewek na własną rękę w lesie i prowadzonej Akcji Choinka - mówi Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej Hanza Tower
    (od 08 grudnia oglądane 36498 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od 09 grudnia oglądane 10468 razy)
  3. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3609 razy)
  4. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od 08 grudnia oglądane 3411 razy)
  5. Zapraszamy na reportaż "Bareja by tego nie wymyślił" o sytuacji w szczecińskim Aeroklubie
    (od 09 grudnia oglądane 3302 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Centrum Adopcyjne Gryzoni zablokowało adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rolnicy: jeżeli nie stanie się nic pozytywnego, protesty będą zaostrzone [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pęka blok przy ul. Hożej. Obawy lokatorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radio Szczecin zaskoczyło drogowców... tortami! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińscy żołnierze NATO z misją od św. Mikołaja [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radiowe torty dotarły do szczecińskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty