„Choinkobranie” w nadleśnictwie Gryfino - można kupić choinkę prosto z lasu

Rusza „Choinkobranie” w nadleśnictwie Gryfino. To akcja leśników, którzy zachęcają do zakupu choinki prosto z lasu. Dzięki niej rodziny mogą przyjechać na plantację i wspólnie wybrać drzewko świąteczne, samodzielnie je ściąć i poczuć magię świąt przy ognisku.

- To świąteczna zabawa i przygoda dla całej rodziny - podkreśla rzeczniczka regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jolanta Sojka. - Bo choinkę musicie Państwo znaleźć sami wśród wielu rosnących na plantacji i sami pozyskać. My gwarantujemy siatkę do zapakowania takiej choinki. Na naszej plantacji znajdziecie Państwo drzewka takie mniej więcej 1,82 m i wyższe.



Jednocześnie leśnicy przypominają o zakazie wycinania drzewek na własną rękę w lesie i prowadzonej Akcji Choinka - mówi Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino.



- W ramach której, Straż Leśna we współpracy m.in. z policją patroluje intensywnie tereny leśne pod kątem kradzieży drzewek, ale również nielegalnego pozyskania drewna czy kłusownictwa - mówi Kmiecińska.



Drzewko będzie można znaleźć i wyciąć od godz. 11 do 14 na plantacji choinkowej w Glinnej. Kolejna "Choinkobranie" zaplanowane jest na 20 grudnia.



