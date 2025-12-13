Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Konkursy, warsztaty, karuzela - trwa Jarmark Bożonarodzeniowy

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Sobota na szczecińskim Jarmarku Bożonarodzeniowym upłynie pod znakiem kreatywności, rodzinnej integracji i artystycznych wrażeń. Będą konkursy, warsztaty tworzenia ozdób świątecznych czy pokazy taneczne, a na miejscu jest nasza reporterka, Anna Klimczyk.
- Przyjechaliśmy z Koszalina, chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda szczeciński jarmark. Byliśmy zainteresowani tym, co tutaj można znaleźć, co można tutaj kupić. - Fajnie, nie ma kolejek. Lepiej niż wieczorem, przynajmniej z małym dzieckiem. Na pewno pójdziemy na karuzelę z synkiem. - Jesteśmy po prostu dlatego, że wnuczka do nas przyjechała i chcemy się z nią pobawić. Czyli trochę zakupów i oczywiście tutaj to co widać, to się kręci na końcu - karuzela. Fajny klimat, tylko szkoda, że śniegu jeszcze nie ma, tego brakuje do takiego totalnego świątecznego klimatu. - Spokojnie tutaj można zjeść, można obejrzeć wszystko, także jesteśmy zadowoleni - mówią odwiedzający.

Jarmark na Plac Lotników, Adamowicza i Alei Kwiatowa potrwa do godziny 23. Więcej relacji z jarmarku czeka na Was na naszej antenie w programie Aktywna Sobota do godziny 16.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Anny Klimczyk.

grudzień 2025
