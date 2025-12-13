Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Piłkarki ręczne SPR Pogoni zagrają ostatni mecz w tym roku

Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Piłkarki ręczne SPR Pogoni rozegrają ostatni w tym roku mecz w Lidze Centralnej. Szczecinianki na zakończenie pierwszej rundy zmierzą się z SPR-em Olkusz w 10 kolejce rozgrywek.
Trapiona kontuzjami drużyna trenera Oskara Serpiny wygrała jak dotychczas tylko dwa pojedynki i doznała siedmiu porażek. Nina Klimek kołowa portowej siódemki nie ukrywa, że ma apetyt na komplet punktów i liczy na zwycięskie pożegnanie z kibicami.

- Przy tych wszystkich naszych porażkach w ostatnim czasie mamy jeszcze większe chęci do tego, żeby po prostu w końcu zwyciężyć, tym bardziej, że gramy u siebie na swoim parkiecie z naszymi kibicami, także jesteśmy bardzo, bardzo głodne tego zwycięstwa - mówi Klimek.

Sobotnie spotkanie szczypiornistek SPR Pogoni z SPR-em Olkusz rozpocznie się o godzinie 15 w hali przy Twardowskiego w Szczecinie. Wstęp jest bezpłatny, a najmłodsi kibice mogą liczyć na darmowy słodki poczęstunek oraz popcorn i watę cukrową.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
