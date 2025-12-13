Przerwano zasilanie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Minionej nocy czasowo wstrzymano zewnętrzne zasilanie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie. Poinformowała o tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podając, że powodem były działania zbrojne, które wpłynęły na sieć energetyczną.

Rosjanie przeprowadzili w nocy masowe ataki na Ukrainę, które spowodowały przerwy w dostawach prądu. Po pewnym czasie zasilanie elektrowni zostało wznowione. Zaporoska Elektrownia Atomowa, która znajduje się na terenie kontrolowanym przez Rosjan, nie pracuje, ale potrzebuje zasilania z zewnątrz do chłodzenia reaktorów.Od początku wojny jej zasilanie było przerywane 12 razy.