Przerwano zasilanie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)
Minionej nocy czasowo wstrzymano zewnętrzne zasilanie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie. Poinformowała o tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podając, że powodem były działania zbrojne, które wpłynęły na sieć energetyczną.
Największy atak na Odessę od początku wojny

Rosjanie przeprowadzili w nocy masowe ataki na Ukrainę, które spowodowały przerwy w dostawach prądu. Po pewnym czasie zasilanie elektrowni zostało wznowione. Zaporoska Elektrownia Atomowa, która znajduje się na terenie kontrolowanym przez Rosjan, nie pracuje, ale potrzebuje zasilania z zewnątrz do chłodzenia reaktorów.

Od początku wojny jej zasilanie było przerywane 12 razy.

