Otwarto największy parking w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

To obiekt, który ma rozwiązać - choćby częściowo - problem parkowania przy kołobrzeskim porcie. Największy parking w Kołobrzegu powstał przy ulicy Portowej na terenach Zarządu Portu Morskiego, zaledwie 140 metrów od nabrzeża i 300 m od latarni morskiej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Maciej Mosiej z firmy Interparking realizującej inwestycję mówi, że kierowcy mogą już korzystać z całego obiektu.- W samym budynku 365 miejsc postojowych, z czego 8 miejsc do ładowania samochodów elektrycznych, dodatkowo będzie kilkadziesiąt miejsc na zewnątrz budynku - tłumaczy Mosiej.Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska liczy na to, że inwestycja rozwiąże problemy parkingowe w tej części miasta.- O potrzebie budowy takiego parkingu mówiło się od dekad. To co jest najważniejsze w naszym mieście, czyli ta strefa uzdrowiska będzie odciążona - podkreśla Mieczkowska.Godzina parkowania w porcie kosztuje 5 zł, natomiast cała doba to wydatek 50 zł.