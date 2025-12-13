Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Otwarto największy parking w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
To obiekt, który ma rozwiązać - choćby częściowo - problem parkowania przy kołobrzeskim porcie. Największy parking w Kołobrzegu powstał przy ulicy Portowej na terenach Zarządu Portu Morskiego, zaledwie 140 metrów od nabrzeża i 300 m od latarni morskiej.
Duży kołobrzeski parking z datą otwarcia. Znamy też ceny [ZDJĘCIA]

Maciej Mosiej z firmy Interparking realizującej inwestycję mówi, że kierowcy mogą już korzystać z całego obiektu.

- W samym budynku 365 miejsc postojowych, z czego 8 miejsc do ładowania samochodów elektrycznych, dodatkowo będzie kilkadziesiąt miejsc na zewnątrz budynku - tłumaczy Mosiej.

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska liczy na to, że inwestycja rozwiąże problemy parkingowe w tej części miasta.

- O potrzebie budowy takiego parkingu mówiło się od dekad. To co jest najważniejsze w naszym mieście, czyli ta strefa uzdrowiska będzie odciążona - podkreśla Mieczkowska.

Godzina parkowania w porcie kosztuje 5 zł, natomiast cała doba to wydatek 50 zł.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

