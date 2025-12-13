Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nowy rozkład jazdy Polregio. Będzie więcej połączeń

Region Antoni Stefański

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Od niedzieli zacznie obowiązywać nowy roczny rozkład jazdy pociągów Polregio. Na Pomorzu Zachodnim pojawi się wiele dodatkowych połączeń i częstsze kursy na większości linii.
Wśród najważniejszych zmian - utrzymanie popularnego, późnowieczornego połączenia "Wiatrak" między Szczecinem a Świnoujściem i nowe poranne pociągi na tej trasie.

Częściej pojedziemy też m.in. do Chojny, Kostrzyna i Poznania - tu skład ze Szczecina będzie odjeżdżał co dwie godziny od 6:30 do 18:30. Więcej połączeń zyskają także mieszkańcy regionu dojeżdżający do Koszalina, Słupska, Kołobrzegu i Szczecinka.

Samorząd województwa zapowiada dalsze wzmacnianie oferty, bo liczba pasażerów systematycznie rośnie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

