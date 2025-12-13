Nowy rozkład jazdy Polregio. Będzie więcej połączeń

Od niedzieli zacznie obowiązywać nowy roczny rozkład jazdy pociągów Polregio. Na Pomorzu Zachodnim pojawi się wiele dodatkowych połączeń i częstsze kursy na większości linii.
Wśród najważniejszych zmian - utrzymanie popularnego, późnowieczornego połączenia "Wiatrak" między Szczecinem a Świnoujściem i nowe poranne pociągi na tej trasie.
Częściej pojedziemy też m.in. do Chojny, Kostrzyna i Poznania - tu skład ze Szczecina będzie odjeżdżał co dwie godziny od 6:30 do 18:30. Więcej połączeń zyskają także mieszkańcy regionu dojeżdżający do Koszalina, Słupska, Kołobrzegu i Szczecinka.
Samorząd województwa zapowiada dalsze wzmacnianie oferty, bo liczba pasażerów systematycznie rośnie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
