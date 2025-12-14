Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zmiana rozkładu Polregio

Region Antoni Stefański

Fot. Polregio
Od niedzieli obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów Polregio. Pociągi na Pomorzu Zachodnim kursują częściej - m.in. co godzinę między Szczecinem a Świnoujściem, a co dwie godziny do Poznania.
Nowe połączenia pojawiły się także na trasach do Koszalina, Słupska, Kołobrzegu i Szczecinka.

Samorząd województwa podkreśla, że zainteresowanie koleją rośnie – w tym roku pociągami regionalnymi podróżowało już prawie dziewięć milionów osób. Szczegóły nowych rozkładów można sprawdzić na Portalu Pasażera.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

