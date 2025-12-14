Zmiana rozkładu Polregio

Od niedzieli obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów Polregio. Pociągi na Pomorzu Zachodnim kursują częściej - m.in. co godzinę między Szczecinem a Świnoujściem, a co dwie godziny do Poznania.
Nowe połączenia pojawiły się także na trasach do Koszalina, Słupska, Kołobrzegu i Szczecinka.
Samorząd województwa podkreśla, że zainteresowanie koleją rośnie – w tym roku pociągami regionalnymi podróżowało już prawie dziewięć milionów osób. Szczegóły nowych rozkładów można sprawdzić na Portalu Pasażera.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Samorząd województwa podkreśla, że zainteresowanie koleją rośnie – w tym roku pociągami regionalnymi podróżowało już prawie dziewięć milionów osób. Szczegóły nowych rozkładów można sprawdzić na Portalu Pasażera.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł