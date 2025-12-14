Siatkarki Chemika zagrają dla Antosi

Pokaz magii, koncert kolęd, trening z siatkarkami Chemika Police czy kiermasz świątecznych słodkości, to tylko niektóre z atrakcji imprezy charytatywnej "Centymetry dla Antosi" zorganizowanej przez Dom Kultury Słowianin.
- Z każdą jak gdyby zmianą dawki, z każdym kilogramem Antosi to opakowanie będzie starczało na krócej i w pewnym momencie będziemy potrzebowali nawet 4 do 5 opakowań w miesiącu. Antosia też chodzi na rehabilitację, chodzi na neurologopedię, na SI. To wszystko kosztuje - mówi Bereżycka-Pieńkos.
- Podczas wydarzenia zaplanowany jest występ dziewczynki oraz aktywności dla dzieci w wiosce Świętego Mikołaja - dodaje mama dziewczynki. - Przygotowujemy wioskę świętego Mikołaja, czyli taką strefę sensoryczną, gdzie będzie można odpocząć, przenieść się troszeczkę do takiej magii świątecznej. Dzieci będą mogły zrobić swoje dekoracje, ozdoby, które sobie zabiorą do domu i powieszą na własnej choince.
Kiermasz potrwa od godziny 12 do 17. Leczenie dziewczynki można wesprzeć poprzez internetową zbiórkę.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Dziewczynka urodziła się z zespołem Di George’a, jedną z wad tego zespołu jest to, że dziewczynka nie rośnie i ma problemy z mową. Miesięczna terapia samym hormonem wzrostu, który nie jest lekiem refundowanym to koszt czterech tysięcy złotych - mówi mama Antosi, Anna Bereżycka-Pieńkos.