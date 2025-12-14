Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Siatkarki Chemika zagrają dla Antosi

Region Weronika Łyczywek

Materiały organizatora.
Materiały organizatora.
Pokaz magii, koncert kolęd, trening z siatkarkami Chemika Police czy kiermasz świątecznych słodkości, to tylko niektóre z atrakcji imprezy charytatywnej "Centymetry dla Antosi" zorganizowanej przez Dom Kultury Słowianin.
Porażka koszykarzy PGE Spójni w 1. Lidze

Porażka koszykarzy PGE Spójni w 1. Lidze

Piłkarze zagrają dla Adasia Orlika
Dziewczynka urodziła się z zespołem Di George’a, jedną z wad tego zespołu jest to, że dziewczynka nie rośnie i ma problemy z mową. Miesięczna terapia samym hormonem wzrostu, który nie jest lekiem refundowanym to koszt czterech tysięcy złotych - mówi mama Antosi, Anna Bereżycka-Pieńkos.

- Z każdą jak gdyby zmianą dawki, z każdym kilogramem Antosi to opakowanie będzie starczało na krócej i w pewnym momencie będziemy potrzebowali nawet 4 do 5 opakowań w miesiącu. Antosia też chodzi na rehabilitację, chodzi na neurologopedię, na SI. To wszystko kosztuje - mówi Bereżycka-Pieńkos.

- Podczas wydarzenia zaplanowany jest występ dziewczynki oraz aktywności dla dzieci w wiosce Świętego Mikołaja - dodaje mama dziewczynki. - Przygotowujemy wioskę świętego Mikołaja, czyli taką strefę sensoryczną, gdzie będzie można odpocząć, przenieść się troszeczkę do takiej magii świątecznej. Dzieci będą mogły zrobić swoje dekoracje, ozdoby, które sobie zabiorą do domu i powieszą na własnej choince.

Kiermasz potrwa od godziny 12 do 17. Leczenie dziewczynki można wesprzeć poprzez internetową zbiórkę.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Dziewczynka urodziła się z zespołem Di George’a, jedną z wad tego zespołu jest to, że dziewczynka nie rośnie i ma problemy z mową. Miesięczna terapia samym hormonem wzrostu, który nie jest lekiem refundowanym to koszt czterech tysięcy złotych - mówi mama Antosi, Anna Bereżycka-Pieńkos.
- Podczas wydarzenia zaplanowany jest występ dziewczynki oraz aktywności dla dzieci w wiosce Świętego Mikołaja - dodaje mama dziewczynki.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej Hanza Tower
    (od 08 grudnia oglądane 36957 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od 09 grudnia oglądane 10635 razy)
  3. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3673 razy)
  4. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od 08 grudnia oglądane 3433 razy)
  5. Zapraszamy na reportaż "Bareja by tego nie wymyślił" o sytuacji w szczecińskim Aeroklubie
    (od 09 grudnia oglądane 3378 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

„Centymetry dla Antosi” - kiermasz, pokaz magii i świąteczne pomaganie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sąsiedzkie kolędowanie na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pobiegli w ciemno, w geście solidarności z niewidomymi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin w kadrze. Witryna stała się obiektywem... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Można kupić książkę lub świąteczną ozdobę i pomóc dzieciom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty