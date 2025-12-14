Piłkarze ręczni Sandry SPA Pogoni z wygraną na koniec rundy w Lidze Centralnej. Szczecinianie pokonali AZS UW Warszawa 30:29 w 13 kolejce rozgrywek.

Lider tabeli szczęśliwie uniknął kompromitacji w starciu z ostatnim zespołem Ligi Centralnej, który w pierwszej rundzie przegrał wszystkie mecze.Najskuteczniejszy gracz portowej siódemki zdobywca 12 bramek rozgrywający Filip Kruszelnicki przyznał, że zwycięstwo ze stołeczną drużyną nie przyszło łatwo.- To był ciężki mecz, mamy okrojony skład, musimy szachować nim, żeby oszczędzać siły. Była walka do końca. Na szczęście kamień z serca, trzy punkty zostają i mamy lidera dalej, ale na tym nie spoczywamy i chcemy to utrzymać, zrobić awans do Superligi i się tym cieszyć - mówi Kruszelnicki.Ekipa trenera Rafała Białego prowadzi w tabeli z przewagą trzech punktów nad drugą Stalą Gorzów Wielkopolski. W kolejnym meczu Ligi Centralnej rozpoczynającym rewanżową rundę szczypiorniści Sandry SPA Pogoni w sobotę w Szczecinie zagrają z SMS-em Kielce.Edycja tekstu: Kamila Kozioł