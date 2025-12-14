"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Około 80 zawodników, sześć drużyn i masa sportowych emocji. Duch pomagania, rywalizacji i świąt wypełnia w niedzielę boisko pod balonem przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie. Trwa tam piłkarski turniej charytatywny "Północ dla Adasia Orlika". A to wszystko, by wspomóc zbiórkę na leczenie chłopca.
- Świąteczna muzyka, świąteczna atmosfera, ale przede wszystkim pomagamy. Pomagamy małemu Adasiowi Orlikowi, dla którego zbieramy środki na bardzo kosztowne leczenie, łącząc nieco sport tutaj z dobrą zabawą - mówi dyrektor sportowy klubu Świt Szczecin, Szymon Kufel.
Podczas turnieju odbędzie się licytacja sportowych pamiątek, z których cala suma pieniędzy zostanie przeznaczona na leczenie Adasia. Wydarzenie potrwa do 14.
Zbiórka na leczenie chłopca trwa również na portalu siepomaga.
