"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Około 80 zawodników, sześć drużyn i masa sportowych emocji. Duch pomagania, rywalizacji i świąt wypełnia w niedzielę boisko pod balonem przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie. Trwa tam piłkarski turniej charytatywny "Północ dla Adasia Orlika". A to wszystko, by wspomóc zbiórkę na leczenie chłopca.