Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Około 80 zawodników, sześć drużyn i masa sportowych emocji. Duch pomagania, rywalizacji i świąt wypełnia w niedzielę boisko pod balonem przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie. Trwa tam piłkarski turniej charytatywny "Północ dla Adasia Orlika". A to wszystko, by wspomóc zbiórkę na leczenie chłopca.
Centymetry dla Antosi - kiermasz, pokaz magii i świąteczne pomaganie [WIDEO, ZDJĘCIA]

„Centymetry dla Antosi” - kiermasz, pokaz magii i świąteczne pomaganie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Adaś skończył 4 latka. Urodzinowe życzenie? Terapia genowa w USA [ZDJĘCIA]
Konieczna kosztowna terapia. Adaś w potrzebie, możesz pomóc
- Pomagamy, gramy, chociaż przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał. - Świetna zabawa, fajna atmosfera. Dużo walki o piłkę, o bramki. Wiadomo, że szczytnym celem jest tutaj mimo wszystko Adaś i dla niego tu jesteśmy, dla niego gramy. Przy niedzieli na turnieju można się poruszać, zagrać charytatywnie w szczytnej sprawie. Pomagamy Adasiowi. Oczywiście tutaj sześć zespołów się zebrało. Nawet nie wszyscy, którzy mają styczność z piłką, ale piłka przede wszystkim ma łączyć - mówią zawodnicy.

- Świąteczna muzyka, świąteczna atmosfera, ale przede wszystkim pomagamy. Pomagamy małemu Adasiowi Orlikowi, dla którego zbieramy środki na bardzo kosztowne leczenie, łącząc nieco sport tutaj z dobrą zabawą - mówi dyrektor sportowy klubu Świt Szczecin, Szymon Kufel.

Podczas turnieju odbędzie się licytacja sportowych pamiątek, z których cala suma pieniędzy zostanie przeznaczona na leczenie Adasia. Wydarzenie potrwa do 14.

Zbiórka na leczenie chłopca trwa również na portalu siepomaga.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Relacja Anny Klimczyk.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej Hanza Tower
    (od 08 grudnia oglądane 36953 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od 09 grudnia oglądane 10635 razy)
  3. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3673 razy)
  4. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od 08 grudnia oglądane 3433 razy)
  5. Zapraszamy na reportaż "Bareja by tego nie wymyślił" o sytuacji w szczecińskim Aeroklubie
    (od 09 grudnia oglądane 3378 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

„Centymetry dla Antosi” - kiermasz, pokaz magii i świąteczne pomaganie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sąsiedzkie kolędowanie na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pobiegli w ciemno, w geście solidarności z niewidomymi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin w kadrze. Witryna stała się obiektywem... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Można kupić książkę lub świąteczną ozdobę i pomóc dzieciom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty