Grupa Azoty zalega z wypłatami. "W ciągu tygodnia pensje będą wypłacone"

Region Tomasz Domański

Polimery Police. Fot. Grupa Azoty Polyolefins
Grupa Azoty zalega z wypłatami za grudzień. Goście niedzielnej "Kawiarenki Politycznej" dyskutowali o sytuacji pracowników fabryki Polimery Police.
Opóźnione wypłaty i burza w internecie. Grupa Azoty odpowiada

Problemy z wypłatą grudniowych wynagrodzeń zarząd tłumaczy brakiem płynności finansowej i postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, będący przedstawicielem partii rządzącej stwierdził, że pensje zostaną wyrównane jeszcze przed świętami.

- Chcę uspokoić atmosferę. Rozmawiałem wczoraj z prezesem, dopytałem o szczegóły. W ciągu tygodnia pensje będą wypłacone, to jest komunikat dla rodzin i pracowników - uspokaja Arłukowicz.

Problem dotyczy blisko 400 osób.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
