Grupa Azoty zalega z wypłatami. "W ciągu tygodnia pensje będą wypłacone"

Grupa Azoty zalega z wypłatami za grudzień. Goście niedzielnej "Kawiarenki Politycznej" dyskutowali o sytuacji pracowników fabryki Polimery Police.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Problemy z wypłatą grudniowych wynagrodzeń zarząd tłumaczy brakiem płynności finansowej i postępowaniem restrukturyzacyjnym.Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, będący przedstawicielem partii rządzącej stwierdził, że pensje zostaną wyrównane jeszcze przed świętami.- Chcę uspokoić atmosferę. Rozmawiałem wczoraj z prezesem, dopytałem o szczegóły. W ciągu tygodnia pensje będą wypłacone, to jest komunikat dla rodzin i pracowników - uspokaja Arłukowicz.Problem dotyczy blisko 400 osób.