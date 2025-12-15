Siedem tysięcy wniosków o dofinansowanie do żłobków w regionie

Aktywnie w żłobku - tę formę świadczenia Aktywny Rodzic najczęściej wybierali rodzice z Zachodniopomorskiego. Od stycznia do października ZUS przyjął ponad 7 tys. takich wniosków.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dofinansowanie do żłobka to najchętniej wybierane świadczenie także w skali całego kraju.W województwie jedną z trzech form świadczenia otrzymało ponad 22 tys. dzieci. Rodzice mogą się ubiegać o dofinansowanie tylko przez internet - przypomina rzecznik zachodniopomorskiego ZUS Karol Jagielski.- Mogą skorzystać z aplikacji MZUS, portalu EZUS, ale również z bankowości elektronicznej, oczywiście jeżeli bank obsługuje tego typu wnioski, lub portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Empatia - mówi Jagielski.O świadczenia mogą się ubiegać rodzice i opiekunowie dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wybierają jedną z trzech form: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku iAktywnie w domu.