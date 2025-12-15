Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Siedem tysięcy wniosków o dofinansowanie do żłobków w regionie

Region Elżbieta Bielecka

Siedziba ZUS w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Siedziba ZUS w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Aktywnie w żłobku - tę formę świadczenia Aktywny Rodzic najczęściej wybierali rodzice z Zachodniopomorskiego. Od stycznia do października ZUS przyjął ponad 7 tys. takich wniosków.
Dofinansowanie do żłobka to najchętniej wybierane świadczenie także w skali całego kraju.
W województwie jedną z trzech form świadczenia otrzymało ponad 22 tys. dzieci. Rodzice mogą się ubiegać o dofinansowanie tylko przez internet - przypomina rzecznik zachodniopomorskiego ZUS Karol Jagielski.

- Mogą skorzystać z aplikacji MZUS, portalu EZUS, ale również z bankowości elektronicznej, oczywiście jeżeli bank obsługuje tego typu wnioski, lub portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Empatia - mówi Jagielski.

O świadczenia mogą się ubiegać rodzice i opiekunowie dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wybierają jedną z trzech form: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku i
Aktywnie w domu.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Rodzice mogą się ubiegać o dofinansowanie tylko przez internet - przypomina rzecznik zachodniopomorskiego ZUS Karol Jagielski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od 09 grudnia oglądane 10809 razy)
  2. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3759 razy)
  3. Zapraszamy na reportaż "Bareja by tego nie wymyślił" o sytuacji w szczecińskim Aeroklubie
    (od 09 grudnia oglądane 3448 razy)
  4. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 2866 razy)
  5. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2835 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Karp króluje na szczecińskich stołach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Kampa
Świąteczny Jarmark Rozmaitości w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
„Centymetry dla Antosi” - kiermasz, pokaz magii i świąteczne pomaganie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sąsiedzkie kolędowanie na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty