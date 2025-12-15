Policjanci znaleźli przy nim dwa kilogramy narkotyków, grozi mu 10 lat

Miał przy sobie ponad dwa kilogramy narkotyków i wpadł, teraz grozi mu 10 lat za kratami. To 39-latek, mieszkaniec gminy Mirosławiec.
Podczas interwencji policjanci sprawdzili bagaż mężczyzny. Tam znajdowały się środki psychoaktywne. Substancje zostały zabezpieczone i trafiły do laboratorium policyjnego.
39-latek został zatrzymany. Na trzy miesiące trafił do aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci sprawdzają, skąd pochodziły narkotyki i czy zatrzymany może mieć związek z szerszą działalnością przestępczą.
