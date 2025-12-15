Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szczecińska Energetyka Cieplna chce odejść od spalania węgla i paliw kopalnych

Region Sebastian Wierciak

Szczecińska Energetyka Cieplna. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińska Energetyka Cieplna do 2030 roku planuje całkowicie odejść od spalania węgla, proces dekarbonizacji już trwa - przekonywał w "Rozmowie pod krawatem" prezes SEC-u Adam Kampa.
SEC cały czas modernizuje sieć, ale usterek nie można całkowicie wykluczyć

2030 rok to nie jest odległa perspektywa, w kontekście inwestycji to właściwie już zaraz. Ogromny portfel inwestycyjny w Szczecinie i regionie jest już realizowany – mówił Adam Kampa.

- Odejście od węgla to nie wszystko. Chcemy również odejść do 2040 roku od paliw kopalnych, więc ta nasza transformacja jest z jednej strony rozciągnięta w czasie, z drugiej strony 2030 rok to jest za chwilę - mówił prezes Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

Inwestycje SEC-u często wiążą się z utrudnieniami dla kierowców. Dlatego inwestycje są planowane w porozumieniu z innymi instytucjami i dzieją się w tym samym czasie co remonty dróg czy torowisk, a nad harmonogramem czuwa miasto.

-Żebyśmy nie mieli takich sytuacji, że budujemy nową drogę, a potem dopiero sieć ciepłowniczą, więc trzeba tę drogę gdzieś tam w poszczególnych miejscach odtwarzać. Takich sytuacji chcemy unikać i ta komunikacja na styku z miastem, a także z innymi przedsiębiorstwami lokalnymi, jest bardzo ważna - mówił Adam Kampa.

Tak by synchronizować elementy miejskiej tkanki – skwitował prezes SEC-u.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął starosta policki Shivan Fate.

Najnowsze podcasty