Szczecińska Energetyka Cieplna chce odejść od spalania węgla i paliw kopalnych

Szczecińska Energetyka Cieplna do 2030 roku planuje całkowicie odejść od spalania węgla, proces dekarbonizacji już trwa - przekonywał w "Rozmowie pod krawatem" prezes SEC-u Adam Kampa.





2030 rok to nie jest odległa perspektywa, w kontekście inwestycji to właściwie już zaraz. Ogromny portfel inwestycyjny w Szczecinie i regionie jest już realizowany – mówił Adam Kampa.- Odejście od węgla to nie wszystko. Chcemy również odejść do 2040 roku od paliw kopalnych, więc ta nasza transformacja jest z jednej strony rozciągnięta w czasie, z drugiej strony 2030 rok to jest za chwilę - mówił prezes Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.Inwestycje SEC-u często wiążą się z utrudnieniami dla kierowców. Dlatego inwestycje są planowane w porozumieniu z innymi instytucjami i dzieją się w tym samym czasie co remonty dróg czy torowisk, a nad harmonogramem czuwa miasto.-Żebyśmy nie mieli takich sytuacji, że budujemy nową drogę, a potem dopiero sieć ciepłowniczą, więc trzeba tę drogę gdzieś tam w poszczególnych miejscach odtwarzać. Takich sytuacji chcemy unikać i ta komunikacja na styku z miastem, a także z innymi przedsiębiorstwami lokalnymi, jest bardzo ważna - mówił Adam Kampa.Tak by synchronizować elementy miejskiej tkanki – skwitował prezes SEC-u.