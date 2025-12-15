Strzelał z gazówki, po zatrzymaniu znaleziono u niego również narkotyki

Strzelał z pistoletu w okna. Miał też narkotyki. O jego losie zdecyduje sąd. Choszczeńscy policjanci zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który strzelał z pistoletu gazowego w kierunku okien jednego z budynków mieszkalnych.

Do zdarzenia doszło wieczorem, gdy mężczyzna zaparkował samochód pod blokiem, żeby załatwić potrzebę fizjologiczną. Po zwróceniu mu uwagi przez mieszkańca, 26-latek oddał strzał z auta w jego kierunku.Mężczyzna został szybko zatrzymany przez policję. Okazało się, że w mieszkaniu trzymał blisko 55 gramów narkotyków - mefedronu i marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia.