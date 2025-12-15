Pod wpływem narkotyków prowadził samochód. Uderzył w budynek

Nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policją. Sąd zdecydował o areszcie.

Niewykluczone, że wkrótce odpowie też za jazdę pod wpływem narkotyków.

36-letni mężczyzna, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, został zatrzymany po policyjnym pościgu. Do zdarzenia doszło w Jarosławcu.Mężczyzna po przejechaniu kilku ulic stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w budynek. Jak się okazało, kierował bez uprawnień, był pod wpływem narkotyków i posiadał je przy sobie.Trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 5 lat więzienia.