Najczęściej uczęszczana przez wczasowiczów droga zyskała nową jakość [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
W Kołobrzegu zakończyła się przebudowa ulicy Aleksandra Fredry. Szczególnie zadowoleni powinni być rowerzyści i piesi.
Chodzi o jedną z głównych dróg prowadzących do dzielnicy uzdrowiskowej, w sąsiedztwie miejscowego amfiteatru. Sama droga zyskała nową nawierzchnię.

Najważniejsza roboty przeprowadzone zostały natomiast na terenie biegnącym tuż obok jezdni - mówi Mirosław Tessikowski, starosta kołobrzeski.

- Rozdzielenie ciągu pieszego od ciągu rowerowego, ładny przebieg wśród drzew ścieżki rowerowej. Mieszkańcy zyskają bardzo ładny ciąg pieszy, rozdzielony, nie będzie już kolizji między pieszymi a rowerzystami - powiedział Tessikowski.

Całość zyskała także nowe oświetlenie. Inwestycja kosztowała 3,5 miliony złotych, a 3 mln zł powiat pozyskał z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina

