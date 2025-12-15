Karp króluje na szczecińskich stołach [WIDEO, ZDJĘCIA]

W regionie ruszyła sprzedaż świątecznej ryby. Choć karpia można kupić w markecie czy na targowisku, to wiele osób wybiera się po niego do gospodarstw rybackich.

Edycja tekstu: Michał Król

Coraz więcej ludzi stawia na dobrostan ryb. Jak mówią, to nie tylko kwestia etyki, ale również jakości na talerzu.- Wszyscy lubią, od małych dzieci do dorosłych. Tradycyjnie smażę na maśle klarowanym. Bardzo ładny karp królewski. - Ten będzie ładny. On się chyba dowiedział, że to o niego właśnie chodzi. Dzisiaj go już sobie wyczyszczę, zamrożę. Dzień przed Wigilią rozmrożę, jest na pewno tak jak świeży - mówią szczecinianie.- U nas ta ryba jest wypływana. Jak ją się karmi zbożem, mięso jest takie bardzo zwięzłe, bo ona musi się napływać, żeby nazbierać tych robaczków. My głównie karmimy pszenicą, a ona daje słodycz. Jeszcze też kukurydza, ale tak jakoś kukurydzą mąż nie karmi. Dostają trochę rzepaku dla tłuszczyku - mówi Jolanta Udzielak ze Stawu Wieleckiego w Puszczy Bukowej.Cena karpia u hodowców zaczyna się tak jak w roku ubiegłym od 25 złotych za kilogram żywej ryby.