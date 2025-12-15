Niezwykłe odkrycie podczas remontu kamienicy przy ul. Śląskiej [ZDJĘCIA]

Wielobarwne zdobienia z XIX wieku odzyskają swój pierwotny charakter.
Pod warstwą farby w bramie kamienicy przy ul. Śląskiej 41 w Szczecinie odkryto historyczne malatury.
Jak przekazała prezeska Szczecińskiego TBS Grażyna Szotkowska, w drugim etapie prac oryginalne polichromie będzie można poddać rekonstrukcji i przywrócić ich pierwotny, XIX-wieczny charakter.
W kamienicy trwa remont elewacji, klatki schodowej i instalacji elektrycznej. Prace mają potrwać do lipca przyszłego roku.
