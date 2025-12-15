70 proc. pacjentów zgłaszających się na SOR nigdy nie powinno się tam znaleźć

Ból zęba, gardła czy katar - lekarze alarmują, że z takimi schorzeniami pacjenci zgłaszają się na... SOR, choć pomocy powinni szukać np. w placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W Szczecinie działają cztery stałe punkty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, przyjmujące pacjentów w dni powszednie od godz. 18:00 do 8:00 oraz całą dobę - w soboty, niedziele i święta.



SPS ZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4, pawilon 20;

SP Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4 (budynek "Z");

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 33;

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1.

Nawet 70 proc. pacjentów, którzy trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy naszego szpitala, nigdy nie powinno się na nim znaleźć - przyznaje dr n. med. Grzegorz Jagielski, lekarz kierujący SOR z Ogólną Izbą Przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.- To są pacjenci, którzy przychodzą w celu uzyskania błahej porady, przedłużenia recepty, uzyskania zwolnienia lekarskiego, z infekcjami kataralnymi i tacy, którzy koniecznie chcą kontynuować leczenie rozpoczęte już gdzie indziej - wylicza Jagielski.Na SOR powinniśmy się zgłaszać tylko i wyłącznie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia - dodaje lek. Jarosław Bursa, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.- Najczęściej mamy tutaj na myśli ciężkie zaostrzenia chorób przewlekłych, różnego rodzaju zatrucia, urazy, utraty przytomności. To stanowi raptem maksymalnie kilkadziesiąt procent - mówi Bursa.