Ukradli alkohol i zaatakowali ochroniarza

Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów na terenie powiatu pyrzyckiego. Dwaj mężczyźni, przyłapani na wynoszeniu towaru, zaatakowali pracownika ochrony.
Jeden ze sprawców chwycił go za włosy, drugi uderzył butelką w głowę. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia, zabierając ze sobą skradziony alkohol.
Mężczyźni w chwili zatrzymania przez pyrzycką policję byli nietrzeźwi. Usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej. Sprawcy zostali objęci dozorem policji i mają zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym. O ich losie zdecyduje sąd. Grozi im do 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
