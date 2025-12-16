Order Uśmiechu dla szczecinianki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Profesor Monika Niewiadomska została odznaczona Orderem Uśmiechu za nietuzinkową działalność, która przynosi dzieciom radość i często ratuje życie.

Nierozerwalnym elementem ceremonii przyznania orderu uśmiechu jest wypicie soku ze świeżo wyciśniętej cytryny. Laureat powinien się potem uśmiechnąć jak najpromienniej.





Laureatka prowadzi miedzy innymi warsztaty z dogoterapii dla dzieci z autyzmem. Pani Monice w jej pracy dotrzymują kroku psy: Brandy, Neska, Dakota i Torpeda.- Oczywiście to nie tylko moja zasługa, bo te zajęcia, które prowadzę z dziećmi z dogoterapii nie byłyby tak atrakcyjne, gdyby oczywiście nie było na nich psów, które to one niosą tą radość i one wywołują uśmiech na twarzach dzieci. A kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - powiedziała Monika Niewiadomska.Zajęcia z dogoterapii, redukują stres i lęk, rozwijają motorykę, mowę, koncentrację wśród najmłodszych - mówi dyrektor przedszkola Niebieski Krokodyl Kamil Bondarczuk.- Bukiet miał symbolizować to, co pani Monika na co dzień stara się dawać naszym dzieciom w przedszkolu. Jesteśmy wdzięczni za pracę i za wkład jej w postępy terapeutyczne naszych dzieci. No i chcieliśmy w taki sposób podziękować - powiedział Kamil Bondarczuk.