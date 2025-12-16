Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Order Uśmiechu dla szczecinianki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Profesor Monika Niewiadomska została odznaczona Orderem Uśmiechu za nietuzinkową działalność, która przynosi dzieciom radość i często ratuje życie.
Laureatka prowadzi miedzy innymi warsztaty z dogoterapii dla dzieci z autyzmem. Pani Monice w jej pracy dotrzymują kroku psy: Brandy, Neska, Dakota i Torpeda.

- Oczywiście to nie tylko moja zasługa, bo te zajęcia, które prowadzę z dziećmi z dogoterapii nie byłyby tak atrakcyjne, gdyby oczywiście nie było na nich psów, które to one niosą tą radość i one wywołują uśmiech na twarzach dzieci. A kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - powiedziała Monika Niewiadomska.

Zajęcia z dogoterapii, redukują stres i lęk, rozwijają motorykę, mowę, koncentrację wśród najmłodszych - mówi dyrektor przedszkola Niebieski Krokodyl Kamil Bondarczuk.

- Bukiet miał symbolizować to, co pani Monika na co dzień stara się dawać naszym dzieciom w przedszkolu. Jesteśmy wdzięczni za pracę i za wkład jej w postępy terapeutyczne naszych dzieci. No i chcieliśmy w taki sposób podziękować - powiedział Kamil Bondarczuk.

Nierozerwalnym elementem ceremonii przyznania orderu uśmiechu jest wypicie soku ze świeżo wyciśniętej cytryny. Laureat powinien się potem uśmiechnąć jak najpromienniej.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Laureatka odznaczona Orderem Uśmiechu, profesor Monika Niewiadomska
Zajęcia z dogoterapi, redukują stres i lęk, rozwijają motorykę, mowę, koncentrację wśród najmłodszych - mówi dyrektor przedszkola Niebieski Krokodyl Kamil Bondarczuk.
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3849 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 2975 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 2960 razy)
  4. Postępowanie po poniedziałkowym wypadku w Hanza Tower
    (od 11 grudnia oglądane 2590 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2349 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Order Uśmiechu dla szczecinianki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śniegu nie ma, ale jest grudniowe [3x1]...
Eksperci ds. bezpieczeństwa: zagrożeń jest dużo, cały czas je lekceważymy [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Ten konflikt musi się zakończyć". Radni na lotnisku w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karp króluje na szczecińskich stołach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Kampa

Najnowsze podcasty