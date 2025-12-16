Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

"Modliłyśmy się, żeby tato, który pracował w stoczni, wrócił do domu żywy" [WIDEO]

Region Antoni Stefański

Mat. IPNtvPL
Mat. IPNtvPL
W szczecińskim "Przystanku Historia" odżyły wspomnienia z Grudnia 1970 r. To za sprawą filmu dokumentalnego Joanny Pieciukiewicz "Grudzień nasz i wasz".
Projekcja była kolejnym elementem obchodów 55. rocznicy Grudnia. To wyjątkowe świadectwo tamtych wydarzeń, na które składają się m.in. archiwalne zdjęcia z epoki - mówi Marcin Łatacz z Biura Edukacji Narodowej IPN.

- Narratorami są przede wszystkim świadkowie tamtejszych wydarzeń. Między innymi rodziny ofiar, ale też osoby, które dokumentowały wydarzenia grudniowe w Szczecinie. Będą to wspomnienia, są one tragiczne, ponieważ sprawa jest poważna, bo do dziś zbrodnia nie została rozliczona - mówi Łatacz.

Na pokazie filmu nie brakowało tych, którzy mniej lub bardziej pamiętają grudniową rewoltę.

Do dziś mam przed oczami widok spalonego budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ale tamten okres ma dla mnie szczególne znaczenie z innego względu - podkreśla późniejsza opozycjonistka Irena Bieńkowska.

- Wtedy miałam zaledwie 9 lat, ale pamiętam jak z mamą modliłyśmy się, żeby tato, który pracował w stoczni, wrócił do domu cały i żywy. To wszystko jest w mojej pamięci i te wspomnienia obudzą się - mówi Bieńkowska.

Po seansie wręczono odznaczenia "Anioł Wolności". Są one przyznawane członkom rodzin ofiar Grudnia 1970 roku.

Edycja tekstu: Michał Król
To wyjątkowe świadectwo tamtych wydarzeń, na które składają się m.in. archiwalne zdjęcia z epoki - mówi Marcin Łatacz z Biura Edukacji Narodowej IPN.
Do dziś mam przed oczami widok spalonego budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ale tamten okres ma dla mnie szczególne znaczenie z innego względu - podkreśla późniejsza opozycjonistka Irena Bieńkowska.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3849 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 2975 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 2960 razy)
  4. Postępowanie po poniedziałkowym wypadku w Hanza Tower
    (od 11 grudnia oglądane 2590 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2349 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Order Uśmiechu dla szczecinianki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śniegu nie ma, ale jest grudniowe [3x1]...
Eksperci ds. bezpieczeństwa: zagrożeń jest dużo, cały czas je lekceważymy [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Ten konflikt musi się zakończyć". Radni na lotnisku w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karp króluje na szczecińskich stołach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Kampa

Najnowsze podcasty