Cukierkowy diler skończył w kajdankach

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Policjanci ze Szczecina udaremnili handel narkotykami ukrytymi w słodyczach.
W mieszkaniu 26-latka funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę, mefedron, tabletki ecstasy, a także ciastka, czekoladę i żelki zwierające THC i inne substancje psychoaktywne o łącznej wadze prawie 340 gramów.

Policjanci znaleźli też wagi elektroniczne, sześć telefonów, laptop i 3 tys. zł w gotówce, które mogły służyć do prowadzenia nielegalnego procederu. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na trzy miesiące. O jego losie zdecyduje sąd.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

12345
12345

