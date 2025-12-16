Cukierkowy diler skończył w kajdankach

Policjanci ze Szczecina udaremnili handel narkotykami ukrytymi w słodyczach.

W mieszkaniu 26-latka funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę, mefedron, tabletki ecstasy, a także ciastka, czekoladę i żelki zwierające THC i inne substancje psychoaktywne o łącznej wadze prawie 340 gramów.





Edycja tekstu: Natalia Chodań

Policjanci znaleźli też wagi elektroniczne, sześć telefonów, laptop i 3 tys. zł w gotówce, które mogły służyć do prowadzenia nielegalnego procederu. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na trzy miesiące. O jego losie zdecyduje sąd.