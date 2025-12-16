Zakupy przez internet. Można "się naciąć", więc trzeba sprawdzać sprzedawców

Kupiła przez internet kalendarz adwentowy z modelami samochodów dla syna. Niestety, zamiast wymarzonego prezentu dostała wielkie rozczarowanie.

Oceny były negatywne. Kobieta chciała zwrócić produkt, ale przedstawiciele sklepu poinformowali ją, że jest to niemożliwe.





- To wyglądało jak świetna okazja - mówi Katarzyna Imianowska ze Szczecina.- Zobaczyłam bardzo interesujący produkt, którego w sklepach nie można było dostać. Fajna reklama, na zdjęciach fajne samochodziki Formuły. Kupiłam, kliknęłam, trochę mnie otrzeźwiło. Zaczęłam szukać informacji o tym sklepie... - relacjonowała.To wprowadzanie klienta w błąd, bo możemy zwracać produkty kupione przez internet - tłumaczy Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie.- Apeluję do Państwa, że w przypadku zakupów przez internet, abyśmy sprawdzali sprzedawców, z którymi zawieramy umowę. Przede wszystkim czytajmy regulaminy. Sprawdzajmy, czy dany sprzedawca umieszcza dane kontaktowe. Czytajmy opinie. To jest ważna informacja, jak on traktuje swoich klientów, jaki sprzedaje towar - podkreśliła.Eksperci apelują też o ostrożność i przemyślane decyzje szczególnie podczas przedświątecznych zakupów.Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu towaru, jeżeli został zakupiony w sklepie stacjonarnym. Natomiast jeżeli towar został kupiony przez internet, klient może w ciągu 14 dni zwrócić towar i żądać zwrotu zapłaconej ceny bez podawania przyczyny.