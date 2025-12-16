Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zakupy przez internet. Można "się naciąć", więc trzeba sprawdzać sprzedawców

Region Anna Klimczyk

Fot. www.pixabay.com/photo-2069206 (domena publiczna)
Fot. www.pixabay.com/photo-2069206 (domena publiczna)
Kupiła przez internet kalendarz adwentowy z modelami samochodów dla syna. Niestety, zamiast wymarzonego prezentu dostała wielkie rozczarowanie.
- To wyglądało jak świetna okazja - mówi Katarzyna Imianowska ze Szczecina.

- Zobaczyłam bardzo interesujący produkt, którego w sklepach nie można było dostać. Fajna reklama, na zdjęciach fajne samochodziki Formuły. Kupiłam, kliknęłam, trochę mnie otrzeźwiło. Zaczęłam szukać informacji o tym sklepie... - relacjonowała.

Oceny były negatywne. Kobieta chciała zwrócić produkt, ale przedstawiciele sklepu poinformowali ją, że jest to niemożliwe.

To wprowadzanie klienta w błąd, bo możemy zwracać produkty kupione przez internet - tłumaczy Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie.

- Apeluję do Państwa, że w przypadku zakupów przez internet, abyśmy sprawdzali sprzedawców, z którymi zawieramy umowę. Przede wszystkim czytajmy regulaminy. Sprawdzajmy, czy dany sprzedawca umieszcza dane kontaktowe. Czytajmy opinie. To jest ważna informacja, jak on traktuje swoich klientów, jaki sprzedaje towar - podkreśliła.

Eksperci apelują też o ostrożność i przemyślane decyzje szczególnie podczas przedświątecznych zakupów.

Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu towaru, jeżeli został zakupiony w sklepie stacjonarnym. Natomiast jeżeli towar został kupiony przez internet, klient może w ciągu 14 dni zwrócić towar i żądać zwrotu zapłaconej ceny bez podawania przyczyny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Zobaczyłam bardzo interesujący produkt, którego w sklepach nie można było dostać. Fajna reklama, na zdjęciach fajne samochodziki Formuły. Kupiłam, kliknęłam, trochę mnie otrzeźwiło. Zaczęłam szukać informacji o tym sklepie... - relacjonowała.
- Apeluję do Państwa, że w przypadku zakupów przez internet, abyśmy sprawdzali sprzedawców, z którymi zawieramy umowę. Przede wszystkim czytajmy regulaminy. Sprawdzajmy, czy dany sprzedawca umieszcza dane kontaktowe. Czytajmy opinie. To jest ważna informacja, jak on traktuje swoich klientów, jaki sprzedaje towar - podkreśliła.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3849 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 2975 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 2960 razy)
  4. Postępowanie po poniedziałkowym wypadku w Hanza Tower
    (od 11 grudnia oglądane 2590 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2349 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Order Uśmiechu dla szczecinianki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śniegu nie ma, ale jest grudniowe [3x1]...
Eksperci ds. bezpieczeństwa: zagrożeń jest dużo, cały czas je lekceważymy [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Ten konflikt musi się zakończyć". Radni na lotnisku w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karp króluje na szczecińskich stołach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Kampa

Najnowsze podcasty