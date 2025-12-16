Ustalenia prokuratury w sprawie śmierci dziecka w Kołobrzegu

Znane są wyniki pogłębionych badań przeprowadzonych przez biegłych. Zdaniem śledczych nie doszło do zaniedbań ze strony opiekunów.

Znane są ustalenia prokuratury w sprawie śmierci dziecka w dziennym klubie opieki w Kołobrzegu. Zdaniem śledczych nie doszło do zaniedbań ze strony opiekunów.Prokuratura badała przyczyny śmierci 15-miesięcznej dziewczynki. Konieczne były pogłębione badania przeprowadzone przez biegłych sądowych. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie mówi, że znane są już ich wyniki.- Badania histopatologiczne i badania toksykologiczne potwierdziły to, co wstępnie wynikało z sekcji, że do śmierci tej dziewczynki nie przyczyniły się żadne osoby. Nie było to skutkiem zaniedbania czy działania jakichś osób trzecich - powiedziała Ewa Dziadczyk z Prokuratury OkręgowejProkuratura z uwagi na dobro rodziny nie ujawnia natomiast przyczyny śmierci dziecka. Wiadomo, że w wyniku poczynionych ustaleń śledztwo najprawdopodobniej zostanie umorzone.Do tragedii doszło 20 października przy ul. Bajecznej. Po powrocie ze spaceru dziecko zasnęło. W pewnym momencie zrobiło się sine. Opiekunka zaalarmowała służby, lecz pomimo długiej resuscytacji nie udało się przywrócić czynności życiowych i dziewczynka zmarła.