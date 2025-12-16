Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Ustalenia prokuratury w sprawie śmierci dziecka w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. pixabay.com
Fot. pixabay.com
Znane są wyniki pogłębionych badań przeprowadzonych przez biegłych. Zdaniem śledczych nie doszło do zaniedbań ze strony opiekunów.
Znane są ustalenia prokuratury w sprawie śmierci dziecka w dziennym klubie opieki w Kołobrzegu. Zdaniem śledczych nie doszło do zaniedbań ze strony opiekunów.

Prokuratura badała przyczyny śmierci 15-miesięcznej dziewczynki. Konieczne były pogłębione badania przeprowadzone przez biegłych sądowych. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie mówi, że znane są już ich wyniki.

- Badania histopatologiczne i badania toksykologiczne potwierdziły to, co wstępnie wynikało z sekcji, że do śmierci tej dziewczynki nie przyczyniły się żadne osoby. Nie było to skutkiem zaniedbania czy działania jakichś osób trzecich - powiedziała Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej

Prokuratura z uwagi na dobro rodziny nie ujawnia natomiast przyczyny śmierci dziecka. Wiadomo, że w wyniku poczynionych ustaleń śledztwo najprawdopodobniej zostanie umorzone.

Do tragedii doszło 20 października przy ul. Bajecznej. Po powrocie ze spaceru dziecko zasnęło. W pewnym momencie zrobiło się sine. Opiekunka zaalarmowała służby, lecz pomimo długiej resuscytacji nie udało się przywrócić czynności życiowych i dziewczynka zmarła.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie mówi, że znane są już ich wyniki.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3849 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 2975 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 2960 razy)
  4. Postępowanie po poniedziałkowym wypadku w Hanza Tower
    (od 11 grudnia oglądane 2590 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2349 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Order Uśmiechu dla szczecinianki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śniegu nie ma, ale jest grudniowe [3x1]...
Eksperci ds. bezpieczeństwa: zagrożeń jest dużo, cały czas je lekceważymy [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Ten konflikt musi się zakończyć". Radni na lotnisku w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karp króluje na szczecińskich stołach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Kampa

Najnowsze podcasty