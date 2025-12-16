Termomodernizacja w Suchaniu. Są unijne środki na inwestycje

Remont nie odbyłby się, gdyby nie kwota 715 tysięcy złotych dofinansowania przyznana przez Urząd Marszałkowski. źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kosztem 842 tysięcy złotych Wspólnota Mieszkaniowa w Suchaniu przeprowadzi termomodernizację siedmiu lokali przy ulicy Pomorskiej 74-76.