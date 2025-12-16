Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Budżet Szczecina uchwalony. Znamy główne założenia

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dochody na poziomie 4 miliardów 612 milionów złotych, a wydatki wyniosą 4 miliardy 852 miliony złotych - radni Szczecina uchwalili finanse miasta na przyszły rok.
Radny Słowik zapowiada ekopatrol



Z wyliczeń wynika, że w kasie zabraknie 240 milionów złotych. Mimo tak wysokiego deficytu - zdaniem Łukasza Tyszlera z Koalicji Obywatelskiej - budżet powinien spełnić oczekiwania mieszkańców.

- Jest to budżet w pełni tego słowa znaczeniu obywatelski, taki na który wpływ mieli już nowo wybrani radni osiedlowi, mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy przez ten cały czas. W trakcie kampanii wyborczej, ale i później spotykaliśmy się. Wydaje się, że on faktycznie będzie spełniał oczekiwania mieszkańców - powiedział.

Przeciwnego zdania jest Marek Duklanowski z PiS. W jego ocenie realizacja przyjętego dziś budżetu, bez jego poprawek m.in. w obszarze oświaty, nie będzie możliwa.

- Magistrat dzisiaj mówi jasno: zadania oświatowe, na ich realizację miastu będzie brakowało pieniędzy z tych środków, które są przyznawane w subwencji oświatowej. Ona już teraz zmieniła swoją formę, ale w dalszym ciągu nie pokrywa kosztów, które ponosimy, choćby związanych z samymi wynagrodzeniami nauczycieli, nie mówiąc już o utrzymaniu budynków - podkreślił.

Wśród zaplanowanych inwestycji są nowe autobusy dla komunikacji miejskiej i rozpoczęcie budowy Mostu Kłodnego. Władze chcą też wzmocnić Straż Miejską poprzez utworzenie - za ponad 1,3 miliona złotych - tzw. ekopatrolu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Adama Wosika z audycji "Tematy i Muzyka"



