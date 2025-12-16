Przepis na wigilijny barszcz: "to jest łatwe do zrobienia"

źródło:pixabay.com/pl/78222/cello5/CC0 - domena publiczna/

Do Wigilii jeszcze tylko osiem dni - pęd życia sprawia, że tysiące Polaków w dobie nadmiaru obowiązków rezygnuje z domowych przygotowań tradycyjnych potraw świątecznych.

Zdaniem szczecińskiego szefa Kulinarnego Atelier i uczestnika programu MasterChef - Leszka Wodnickiego po pierwsze nie wszystkie potrawy muszą pojawić się tego dnia na stole, a po drugie, są takie, które można przygotować nie tylko szybko, ale przede wszystkim smacznie.



Tak jest choćby w przypadku czerwonego barszczu. Aby go przygotować na Wigilię należy wcześniej zrobić odpowiedni zakwas.



- Są różne sposoby; jedni obierają, drudzy nie... Ja natomiast obieram, do tego jest sól, czosnek, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz do słoika i ten zakwas naprawdę nam się zrobi - instruował.



Ugotowanie zupy w Wigilię to już tylko "bułka z masłem".



- Zawsze buraki, warzywa do barszczu wigilijnego przesmażam na maśle z oliwą, "podkręcam" aromat i potem dodaję płyn i zakwas... To wszystko jest naprawdę łatwe do zrobienia - przekonuje Wodnicki.



Potrawy wigilijne to tradycyjne dania postne. W zależności od regionu na stole zwykło się się stawiać 12 różnych potraw. Każda z nich ma symbolizować szczęście przez cały rok.



Edycja tekstu: Jacek Rujna