Świadczenia z ZUS jeszcze przed świętami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

- Osoby, których termin płatności emerytury albo renty przypada na 25 dzień miesiąca, w grudniu pieniądze otrzymają jeszcze przed Wigilią - zapowiedział rzecznik zachodniopomorskiego ZUS Karol Jagielski.

- Emerytury i renty doręczane przez listonoszy już 18 grudnia trafią na pocztę, natomiast 22 grudnia będą zrealizowane przelewy do banków dla osób, które pobierają świadczenia na konto - powiedział.



Do końca grudnia pieniądze dostaną też osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia.



