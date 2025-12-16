Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Świadczenia z ZUS jeszcze przed świętami

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
- Osoby, których termin płatności emerytury albo renty przypada na 25 dzień miesiąca, w grudniu pieniądze otrzymają jeszcze przed Wigilią - zapowiedział rzecznik zachodniopomorskiego ZUS Karol Jagielski.
- Emerytury i renty doręczane przez listonoszy już 18 grudnia trafią na pocztę, natomiast 22 grudnia będą zrealizowane przelewy do banków dla osób, które pobierają świadczenia na konto - powiedział.

Do końca grudnia pieniądze dostaną też osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
