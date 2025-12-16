Przedświąteczne zakupy. Jak nie dać się oszukać

"Trefny" towar, sklep, który nie istnieje, albo brak możliwości zwrotu rzeczy zakupionej przez internet - okres świąteczny to czas prawdziwych żniw dla oszustów - alarmują eksperci.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Co więcej, przez cały czas wymyślają nowe metody, by nas oszukać.- Przede wszystkim jest to zapłata na blik. Mamy oszustwa, również na sklepy, które informują w mediach społecznościowych, że wyprzedają się. Niestety, w dobie sztucznej inteligencji bardzo dużo jest sklepów fake'owych, które są wytworzone przez sztuczną inteligencję - tłumaczy Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie.Co zrobić, by nie wpaść w ich sidła? Trzymajmy się kilku prostych zasad.- Czytajmy regulaminy, sprawdzajmy, czy dany sprzedawca umieszcza dane kontaktowe, czytajmy opinie. To jest ważna informacja, jak on traktuje swoich klientów, jaki sprzedaje towar. Co więcej, korzystajmy ze sprawdzonych portali sprzedażowych, takich które funkcjonują na rynku od kilku lat - napomina Nowowiejska-Wojciechowska.Eksperci apelują, by pamiętać o tych zasadach także podczas przedświątecznych zakupów.