Zaległe wynagrodzenia wypłacone pracownikom Polimerów

Pracownicy "Polimerów" dostali zaległe wynagrodzenia - zapewnił w przesłanym do Radia Szczecin piśmie Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty S.A.
Jednak należy zaznaczyć, że sytuacja finansowa "Polimerów Police" wciąż jest trudna. Pod koniec listopada Grupa Azoty Polyolefins złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.
Jednocześnie wniosła o wstrzymanie jego rozpatrywania do czasu złożenia wniosku o zatwierdzenie układu albo prawomocnego umorzenia postępowania układowego.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
