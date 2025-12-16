Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zaległe wynagrodzenia wypłacone pracownikom Polimerów

Region Anna Klimczyk

Polimery Police. Fot. Grupa Azoty Polyolefins
Polimery Police. Fot. Grupa Azoty Polyolefins
Pracownicy "Polimerów" dostali zaległe wynagrodzenia - zapewnił w przesłanym do Radia Szczecin piśmie Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty S.A.
Jednak należy zaznaczyć, że sytuacja finansowa "Polimerów Police" wciąż jest trudna. Pod koniec listopada Grupa Azoty Polyolefins złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jednocześnie wniosła o wstrzymanie jego rozpatrywania do czasu złożenia wniosku o zatwierdzenie układu albo prawomocnego umorzenia postępowania układowego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od wczoraj oglądane 9768 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3015 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 2980 razy)
  4. Postępowanie po poniedziałkowym wypadku w Hanza Tower
    (od 11 grudnia oglądane 2664 razy)
  5. "To jeden z najlepszych wyników w Polsce"
    (od 12 grudnia oglądane 2366 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Order Uśmiechu dla szczecinianki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śniegu nie ma, ale jest grudniowe [3x1]...
Eksperci ds. bezpieczeństwa: zagrożeń jest dużo, cały czas je lekceważymy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Skoro Święta za rogiem, to czas na spotkanie z aniołami… [ZDJĘCIA, WIDEO]
"Ten konflikt musi się zakończyć". Radni na lotnisku w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karp króluje na szczecińskich stołach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty