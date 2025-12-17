Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Choinka za krew

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Można oddać krew i zabrać do domu świąteczne drzewko. Rusza akcja "Choinka dla życia".
W Szczecinie krew będzie można oddać w dwóch lokalizacjach - od godziny 8 do 15 w RCKiK przy al. Wojska Polskiego oraz od 8 do13 w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Piotra Skargi.

Na krwiodawców czekać będą leśnicy z Karwina, Myśliborza i Nowogardu, którzy przekażą choinki. Obecnie w zachodniopomorskich bankach krwi stan zapasów aż czterech grup jest oznaczony jako bardzo niski - najbardziej brakuje krwi grup 0Rh+, ARh-, BRh- oraz 0Rh-.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

