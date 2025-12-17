Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Bezpłatne badania dla pań w regionie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Różowa wstążka - symbol oznaczający walkę z rakiem piersi. Fot. pixabay.com / Marijana (domena publiczna)
Z bezpłatnych badań mammograficznych będą mogły skorzystać kobiety w kilku miejscach w regionie.
Dotyczy to pań w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały bezpłatnej mammografii. Mammobus stanie w środę w Szczecinku, na parkingu przy ul. Cieślaka.

W czwartek pojawi się Gryfinie przy ul. 9 Maja, a w piątek w Baniach, przy Urzędzie Gminy. Do badania nie trzeba się przygotowywać, wystarczy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Zarejestrować się na badania można telefonicznie (pod numerem 58 767 34 44) lub wypełniając formularz na stronie internetowej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

