Psycholog: rodzicielska kontrola na aktywnością dzieci w internecie jest pozorna

Problem narasta w sposób lawinowy, a specjaliści mają pełne ręce roboty. Pedagog szkolny i psycholog mówi o skali przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Coraz częściej do jej aktów dochodzi w internecie, ale efekty widoczne są również w świecie rzeczywistym. Młodzi ludzie są wystawieni na zbyt dużą liczbę bodźców płynącą z mediów, a rodzicielska kontrola na aktywnością dzieci w internecie jest pozorna - mówił Mariusz Soboniak w "Rozmowie pod krawatem".- Nasz mózg nie jest przyzwyczajony do tylu terabajtów danych. Ponad 50 procent rodziców mówi o tym, że oni kontrolują media dzieciaków. Te same dzieci, tych samych rodziców, w 28 proc. mówią, że oni potrafią obejść te ograniczenia, że ten nadzór jest tylko taki fasadowy - mówi Soboniak.Przypomnimy, że eskalacji przemocy wśród dzieci doszło w Jeleniej Górze. Tam policja w związku z zabójstwem 11-latki zatrzymała rok starszą dziewczynkę.