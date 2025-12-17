Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Psycholog: rodzicielska kontrola na aktywnością dzieci w internecie jest pozorna

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mariusz Soboniak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Problem narasta w sposób lawinowy, a specjaliści mają pełne ręce roboty. Pedagog szkolny i psycholog mówi o skali przemocy wśród dzieci i młodzieży.
Coraz częściej do jej aktów dochodzi w internecie, ale efekty widoczne są również w świecie rzeczywistym. Młodzi ludzie są wystawieni na zbyt dużą liczbę bodźców płynącą z mediów, a rodzicielska kontrola na aktywnością dzieci w internecie jest pozorna - mówił Mariusz Soboniak w "Rozmowie pod krawatem".

- Nasz mózg nie jest przyzwyczajony do tylu terabajtów danych. Ponad 50 procent rodziców mówi o tym, że oni kontrolują media dzieciaków. Te same dzieci, tych samych rodziców, w 28 proc. mówią, że oni potrafią obejść te ograniczenia, że ten nadzór jest tylko taki fasadowy - mówi Soboniak.

Przypomnimy, że eskalacji przemocy wśród dzieci doszło w Jeleniej Górze. Tam policja w związku z zabójstwem 11-latki zatrzymała rok starszą dziewczynkę.

Edycja tekstu: Michał Król
