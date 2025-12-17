Środa z Profilaktyką i świąteczne e-booki

Fot. Zachodniopomorski NFZ Fot. Zachodniopomorski NFZ

Zdrowe Święta będą tematem dzisiejszej Środy z Profilaktyką.

- To okazja, aby zwrócić uwagę na to, co jemy i wesprzeć osoby ze specjalnymi zaleceniami żywieniowymi - mówi Małgorzata Olszewska, rzeczniczka NFZ w Szczecinie. - Zaproszonymi ekspertami będą dietetyczki kliniczne z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, które podpowiedzą, jak sprawić, że świąteczne menu będzie lżejsze, łatwiej przyswajalne, a nadal smaczne.



- Przed świętami warto też zajrzeć na portal Diety NFZ - dodaje Olszewska. - Proponujemy dwa świąteczne e-booki: "Ryby na świątecznym stole" oraz "Świąteczne smaki w zdrowym wydaniu". Będzie można na miejscu zobaczyć, jak działa ten portal i jak korzystać z jego funkcji.



Spotkanie potrwa od godziny 10 do 13 w siedzibie NFZ przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Odwiedzający będą też mogli skorzystać z kiosku profilaktycznego, w którym zmierzą ciśnienie, saturację, temperaturę i siłę uścisku dłoni.



