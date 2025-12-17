Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Własną krwią zdobyte" [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Oddając krew, można dostać świąteczne drzewko. Trwa piąta odsłona akcji "Choinka dla życia" - także w Zachodniopomorskiem.
Każdy, kto odda dziś krew, dostanie voucher, który może wymienić na bożonarodzeniowe drzewko. W Szczecinie jeszcze do godziny 15 choinkę za krew można otrzymać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy alei Wojska Polskiego, ale też w wojskowej stacji przy ulicy Piotra Skargi.

- Właściwie nie niespodzianka, wiedziałem, że dzisiaj taka akcja będzie. Choineczka od nadleśnictwa bardzo nam się przyda. - Miłe zaskoczenie. Dostałam voucher na choinkę. Już mam w domu, ale myślę, że oddam po prostu rodzinie. - Bardzo miły podarek. Na pewno się przyda. - Dowiedziałem się o akcji stojąc tutaj o 6.02, że tyle ludzi jest dzisiaj, dlatego właśnie, że choinki dzisiaj dodają do krwi. - Własną krwią zdobyte - mówili obdarowani i jednocześnie ci, którzy oddali swoją krew.

- Przyjechaliśmy ze świerkami pospolitymi, świerkiem kującym i jodłami kaukaskimi. Każdy gatunek ma swoją charakterystykę, każdy wybierze coś dla siebie - mówi Grzegorz Biel z Nadleśnictwa Myślibórz.

W tej chwili w szczecińskiej stacji krwiodawstwa najbardziej brakuje krwi grup 0 Rh- i 0 Rh+.

Drzewka pochodzą z nadleśnictw: Karwin, Myślibórz i Nowogard. Akcja organizowana jest przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Lasy Państwowe.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
