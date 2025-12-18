Torty dla walczących, bo sportowcy też potrzebują słodkości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Nasze urodzinowe torty trafiły tym razem do tych, którzy trenują sporty walki, na przykład brazylijskie ju-jitsu.





Jeśli też chcecie dostać tort z okazji 80-lecia Radia Szczecin - szczegóły znajdziecie na naszej stronie w zakładce " Z kawałkami naszego urodzinowego tortu walczyli zawodnicy z Academi de Jiu-Jitsu w Bezrzeczu, którzy do nas napisali.Jeśli też chcecie dostać tort z okazji 80-lecia Radia Szczecin - szczegóły znajdziecie na naszej stronie w zakładce " Konkursy ".