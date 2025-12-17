W piątek trening syren alarmowych

Kolejny trening syren alarmowych w Szczecinie - miasto zapowiada uruchomienie sygnałów w najbliższy piątek między godziną 17 a 18.
Magistrat prosi też o informację, jak sygnał będzie słyszalny w poszczególnych rejonach Szczecina.
Wszystkie takie wiadomości będzie można przesłać na adres syreny@um.szczecin.pl. Dzięki takim informacjom od mieszkańców po ostatnich ćwiczeniach miasto zainstalowało 11 nowych syren.
W środę w Szczecinie również zawyją syreny. Zostaną uruchomione w południe w rejonie bramy wjazdowej na tereny stoczniowe przy ul. Antosiewicza. Sygnał potrwa minutę. To jednak nie będzie trening, ale w związku z obchodami rocznicy wydarzeń z Grudnia 1970 roku w Szczecinie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski