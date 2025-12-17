Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

W piątek trening syren alarmowych

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Urząd Miasta Szczecin/Archiwum
Fot. Urząd Miasta Szczecin/Archiwum
Kolejny trening syren alarmowych w Szczecinie - miasto zapowiada uruchomienie sygnałów w najbliższy piątek między godziną 17 a 18.
To był taki protest, który pokazał, że władza nie jest zdolna do jakichkolwiek kompromisów

"To był taki protest, który pokazał, że władza nie jest zdolna do jakichkolwiek kompromisów"

Ćwiczenia są związane z zakończeniem kolejnego etapu rozbudowy miejskiego systemu ostrzegania. Ciągły dźwięk syreny będzie trwał minutę, będzie emitowany co 10 minut. Miasto podkreśla, że nie będzie to wymagało żadnych działań mieszkańców i nie oznacza zagrożenia.

Magistrat prosi też o informację, jak sygnał będzie słyszalny w poszczególnych rejonach Szczecina.

Wszystkie takie wiadomości będzie można przesłać na adres syreny@um.szczecin.pl. Dzięki takim informacjom od mieszkańców po ostatnich ćwiczeniach miasto zainstalowało 11 nowych syren.

W środę w Szczecinie również zawyją syreny. Zostaną uruchomione w południe w rejonie bramy wjazdowej na tereny stoczniowe przy ul. Antosiewicza. Sygnał potrwa minutę. To jednak nie będzie trening, ale w związku z obchodami rocznicy wydarzeń z Grudnia 1970 roku w Szczecinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. ABW zatrzymała studenta podejrzewanego o przygotowanie zamachu na jarmark
    (od wczoraj oglądane 9847 razy)
  2. Pożar przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie [ZDJĘCIA]
    (od 13 grudnia oglądane 3079 razy)
  3. Protest rolników. Są utrudnienia
    (od 12 grudnia oglądane 3013 razy)
  4. Postępowanie po poniedziałkowym wypadku w Hanza Tower
    (od 11 grudnia oglądane 2760 razy)
  5. SOR przy Arkońskiej czasowo będzie zamknięty
    (od przedwczoraj oglądane 2502 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Potężna jednostka za 2 mln zł trafiła do Komisariatu Wodnego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kilkanaście nowych autobusów elektrycznych wyruszy na ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radio Szczecin z darami dla „Daru” na „Darze” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Shivan Fate
Mariusz Soboniak
Order Uśmiechu dla szczecinianki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty