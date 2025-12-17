Rekordowy budżet powiatu kołobrzeskiego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

205 milionów złotych dochodów i 214 mln zł po stronie wydatków - Rada Powiatu Kołobrzeskiego zatwierdziła budżet na 2026 rok. Na co zostaną wydane pieniądze w okolicach Kołobrzegu, a co w budżecie się nie zmieściło?

Najwięcej powiat wyda na oświatę i wychowanie - 111 milionów złotych. Większość tej kwoty trafi na utrzymanie szkół średnich.



Starosta Kołobrzeski Mirosław Tessikowski zaznacza, że zwiększony do ponad 25 milionów zostanie także budżet na inwestycje. - To przebudowa drogi powiatowej Gościno-Gościno Dwór, przebudowa drogi Sianożęty-Dygowo-Pobłocie Wielkie, ścieżka rowerowa przy ulicy Mazowieckiej, przebudowa ulicy Starynowskiej, budowa budynku administracji i archiwum, wydziału komunikacji - wymienia Tessikowski.



Największą inwestycją, która nie zmieściła się w przyszłorocznym budżecie jest budowa nowego mostu w Kłopotowie. W 2026 roku przewidziano jedynie projekt, a sama budowa ma rozpocząć się w roku 2027.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski