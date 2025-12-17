Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Podpalacze samochodu szczecińskiego adwokata staną przed sądem

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Dwóch mężczyzn stanie przed sądem za podpalenie samochodu szczecińskiego adwokata - poinformowała Prokuratura Okręgowa.
Areszt dla podpalaczy auta szczecińskiego adwokata. Grozi im do 10 lat więzienia

Jeden z nich odpowie też za posiadanie substancji psychotropowych i wywołanie fałszywego alarmu bombowego w sądzie.

Wart prawie milion złotych Mercedes należący do szczecińskiego prawnika zajął się ogniem 24 marca. Był wtedy zaparkowany przy ulicy Panieńskiej na Podzamczu. Niecały dzień później policja zatrzymała w tej sprawie dwóch mężczyzn - 35 i 43-latka. Obaj byli znani policjantom. Trafili do aresztu.

Teraz prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Paweł P. i Łukasz P. odpowiedzą za zniszczenie samochodu. Dodatkowo Paweł P. usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowych i zawiadomienia o podłożeniu bomby w budynku szczecińskiego sądu - alarm okazał się fałszywy.

Obaj mężczyźni byli wielokrotnie karani sądownie, a Paweł P. będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu nawet 15 lat więzienia, jego wspólnikowi - 10 lat.

Edycja tekstu: Michał Król

