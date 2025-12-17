Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Jarmark transgraniczny połączy polsko-niemieckie tradycje świąteczne

Region Elżbieta Bielecka

Mat. Starostwo Powiatowe w Policach
Mat. Starostwo Powiatowe w Policach
Mat. Starostwo Powiatowe w Policach
Mat. Starostwo Powiatowe w Policach
Inny niż wszystkie, bo transgraniczny. Jarmark bożonarodzeniowy w Lubieszynie połączy polskie i niemieckie tradycje świąteczne - zapowiada polickie starostwo.
Odwiedzający mogą liczyć na występy artystyczne, warsztaty, animacje dla dzieci, a także rękodzieło i regionalne smakołyki. Na scenie wystąpi m.in. zespół Szczecinianie, a także Dikanda.

Najmłodsi będą mogli skorzystać ze Strefy Szczęśliwego Dziecka, w której pomalują bombki, udekorują pierniki i ułożą klocki Lego. Starsi stworzą wianki na drzwi albo pomalują torebki na prezenty.

Transgraniczny Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się w niedzielę na placu parkingowym w Lubieszynie, naprzeciwko budynku Izby Administracji Skarbowej.

Edycja tekstu: Michał Król

Najnowsze podcasty